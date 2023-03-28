الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فتاة في منزلها بحدائق القبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل منزلها في حدائق القبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

تفاصيل البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من مفتش الصحة يفيد بأنه في أثناء الكشف الظاهري على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة إشتبه في وفاتها جنائيا ، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين العثور علي جثة فتاة تدعي منال ع في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنَّ المتوفية ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات خارجية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية كاملة، وبسؤال أسرتها لم تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، وجار تكثيف الجهود للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.