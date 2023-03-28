تداول 59 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي التابع لهيئة مواني البحر الأحمر، أن المواني التابعة للهيئة تشهد اليوم الثلاثاء، نشاطاً كبيراً في حركة تداول البضائع وصولاً وسفراً، وسجل حجم التداول اليوم 59 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد بالمواني

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظاماً بالمواني، وبلغ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة اليوم، 6 سفن، وجرى تداول 59 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و838 شاحنة و18 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم، 3 آلاف طن بضائع، 283 شاحنة و13 سيارة، فيما سجلت حركة تداول الصادرات 56 ألف طن بضائع، 555 شاحنة و5 سيارات.

السفينة MA Ocean Silver تغادر ميناء سفاجا

وأضاف بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينة MA Ocean Silver، وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى أندونيسيا، والسفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء أمس، 3 سفن هي الحرية 1، دليلة وعمان، وغادرت 3 سفن، هي الحرية 2، عمان وبوسيدون إكسبريس.

وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع يشهد اليوم تداول 2500 طن بضائع و272 شاحنة، إذ يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر 3 سفن، هي سينا، ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء أمس، رحلات وصول وسفر لـ 3 سفن، هي سينا، ايلة وبريدج، وقد سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1434 راكبا.