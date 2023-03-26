تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل أحد المستشفيات بالمعصرة

يكثف رجال الشرطة بالمعصرة من جهودهم لكشف ملابسات واقعة وصول سيدة إلى أحد المستشفيات جثة هامدة، حيث يقوم رجال الشرطة بعمل التحريات في الواقعة، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وردت إشارة إلى أحد المستشفيات تفيد بوصول سيدة إلى المستشفى جثة هامدة، ووفاتها عقب وصولها إلى المستشفى، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ وسؤال أسرة المتوفية لكشف ملابسات الواقعة، كما انتقلت جهات التحقيق إلى المكان وناظرت جثمان المتوفية، وتبين من خلال المناظرة عدد وجود أي إصابات ظاهرية بالجسد.

وأمرت بنقل المتوفية الى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، كما تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، ويقوم رجال الشرطة بعمل التحريات في الواقعة.