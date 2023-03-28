8 أسباب للإصابة بالحموضة في نهار رمضان وطرق علاجها بالأعشاب

تحرص وزارة الصحة والسكان منذ بداية شهر رمضان المبارك، على نشر تقارير رسمية متعلقة بكافة الأمراض والأعراض التي تظهر على المواطنين من مختلف الفئات العمرية وأصحاب الأمراض المزمنة لرفع التوعية المجتمعية بكافات العادات الغذائية السليمة التي يجب اتباعها خلال الشهر الكريم، والأخرى الخاطئة التي يجب التوقف عنها على الفور لما لها من مضاعفات كبيرة تحدث خلال فترة الصيام.

8 أسباب للإصابة بالحموضة في نهار رمضان

واستعرضت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها أسباب الإصابة بالحموضة خلال الفترة الصباحية من الصيام، وقالت الوزارة إن هناك 8 أسباب للإصابة بالحموضة وجاءت على النحو التالي:

- الأطعمة المقلية.

- الأطعمة الحارة.

- الحلويات.

- الأطعمة المسبكة.

- الأطعمة الغنية بالدهون.

- العصائر الحمضية.

- المشروبات التي تحتوي على الكافيين - التدخين.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتناول مجموعة من الأعشاب للمساعدة في التقليل من الإحساس بالحموضة وتشمل:

- الزنجبيل.

- الكاموميل أو البابونج.

- العرقسوس.

تحذير من تناول العرقسوس لمرضي القلب والكلي

وفيما يتعلق بمشروب العرقسوس، أشارت وزارة الصحة والسكان بضرورة التقليل من تناوله، لافتة إلى أنه مسموح للمواطنين الأصحاء بتناول 3 أكواب يوميا، محذرة من تناوله لمرضي القلب والكلي حيث أنه يعمل على ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حالة حدوث أي مضاعفات، طلب الرعاية الصحية من الوزارة من خلال الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.