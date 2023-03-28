أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في إطار دورها الخدمي، خطوات الاستفسار عن قيمة المعاش الشهري إلكترونيا 2023، في إطار التسهيل على المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، لافتة إلى إتاحة خدمات الكترونية أخرى لأصحاب المعاشات، منها «الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف».

خطوات الاستفسار عن قيمة المعاش

وتزامنا مع بدء صرف معاشات شهر أبريل 2023 لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش بزيادة قدرها 15%، السبت المقبل، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنّ خطوات الاستفسار عن قيمة المعاش 2023 الشهري، تتم إلكترونيا كما يلي.

- الدخول إلى رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال إدخال اسم المستخدم.

- إدخال كلمة المرور.

- تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

- إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك التسجيل لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

الحد الأدنى لزيادة المعاشات

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أنّ الحد الأدنى لـ زيادة المعاشات التي تصرف السبت المقبل ستكون 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وحال استحقاق المعاش خلال الفترة 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2023، سيستفيد من هذه الزيادة المقررة بنسبة 15% اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.