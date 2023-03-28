سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. «البلدي» يسجل 7 جنيهات

سجل سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 28-3-2023، استقراراً وفقاً لتعاملات البيع والشراء صباح اليوم، في الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في ربوع محافظات مصر، إذ سجل سعر الكتكوت البلدي اليوم 7 جنيهات.

استقرار سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأكد الدكتور يحيى زكريا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ «الوطن»، استقرار سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بسبب وفرة المعروض من الكتكوت الأبيض.

سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأشار «زكريا» إلى أن سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 28-3-2023، شهد استقرار بسبب وجود وفرة كبيرة في المعروض من الكتاكيت والبط وأنواع التفريخ المتنوعة، وجاءت أسعارها علي النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 12 و14 جنيهًا.

- سعر كتكوت بط فرنساوي 18.75 جنيه.

- سعر كتكوت بط مسكوفي 25 جنيهًا.

- سعر كتكوت بط مولار 28 جنيهًا.

- سعر كتكوت الروزي 8.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو بين 12 و13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي 7 جنيهات.