تراجع أسعار الكتاكيت اليوم.. وإجمالي الانخفاض خلال أيام يصل لـ50%

تراجعت أسعار الكتاكيت على نحو مفاجيء اليوم، 3 جنيهات، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض 14 جنيها من يوم أمس السبت، وتراجع سعر «الساسو» جنيها واحدا ليصبح 13 بدلا من 14، وهبط سعر الكتكوت البلدي 0.5 جنيه، ليصبح 4.50 جنيه، فيما ظل سعر «الهجين» ثابتا عند 8 جنيهات.

50% تراجعا في سعر الكتكوت

كان سعر الكتكوت الأبيض يوم أمس الأول 18 جنيها، وبسعر 23 جنيها يوم الإثنين الماضي، وبسعر 24.5 جنيه يوم الأحد 5 مارس 2023، وفق أسعار بورصة الدواجن، ما يعني تراجع سعر الكتاكيت البيضاء نحو 50% خلال أقل من 10 أيام، ما يُبشر بتراجع تكاليف الدورة الإنتاجية الجديدة.

70% من التكلفة الإنتاجية

ويمثل سعر الكتكوت وسعر العلف، ما يوازي 70% على الأقل من التكلفة الإنتاجية للدورات، فيما تمثل الأدوية والتحصينات والخدمة النسبة المتبقية، وسط توقعات لـ«شعبة الثروة الداجنة» بتراجع التكلفة الإنتاجية على المربين، ما يقود إلى سعر عادل للدواجن في السوق المحلية الفترة المقبلة.

ضخ 25 ألف طن دواجن مجمدة

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أمس دخول 25 ألف طن دواجن مجمدة مستوردة من دولة البرازيل للسوق المحلية الأسبوع المقبل، بالتوازي مع حلول شهر رمضان المبارك، بسعر 65 جنيها للكيلو.