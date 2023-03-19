أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في الأسواق.. انخفاض ملحوظ في قيمتها

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم، انخفاضا ملحوظا في الأسواق، بعد أن تراجعت أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها في المزارع، ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعارها في الأسواق، ما تزامن أيضا مع طرح وزارتي الزراعة والتموين كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، بأسعار أقل 40 جنيها عن سعر الكيلو في الفراخ الحيّة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبناء على هذا جاءت أسعار الكتاكيت اليوم، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض 19 جنيها، في حين بلغ سعر الكتكوت من النوع الساسو 13 جنيها، ووصل سعر الكتكوت البلدي إلى 7 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم

- كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 74 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 82 جنيها.

- كيلو الفراخ البلدي اليوم بالمزرعة 120 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 130 جنيها للكيلو.

- كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة 108 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 118 جنيها.

- سعرالفراخ الأمهات البيضاء للكيلو اليوم 66 جنيها، وللمستهلك في الأسواق 74 جنيها.

- سعر فراخ أمهات الساسو داخل المزرعة 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر الديك الرومي الأبيض في المزرعة 85 جنيها، وفي الأسواق بسعر 90 جنيها، والرومي البلدي داخل المزرعة بـ90 جنيها، وفي الأسواق 100 جنيه.

أسعار البط اليوم

- البط البلدي في المزرعة اليوم 100 جنيه، وفي الأسواق 120 جنيها.

- البط الفرنساوي في المزرعة 75 جنيها، وفي الاسواق 85 جنيها.

- البط المسكوفي في المزرعة اليوم 90 جنيها، وسعره للمستهلك 105 جنيهات.