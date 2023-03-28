عاجل.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية باسوكوين الفلبينية

أعلنت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، اليوم، أنّ زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية باسوكوين الفلبينية وكانت على عمق 29.2 كيلومترات من سطح الأرض.

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مقاطعة إيلوكوس الفلبينية

وضرب زلزال آخر بقوة 4.6 درجة مقاطعة إيلوكوس نورت الفلبينية وكان علي بعد نحو 56 كيلومترا شمال غرب بلدية بورجوس، وكان على عمق 12 كيلومترا ولم ترد أبناء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.