رسالة تحذيرية مرعبة من عالم زلازل شهير: كارثة ستضرب إسطنبول

لا تزال التوقعات حول حدوث زلزال مدمر جديد تتصدر الأخبار، لكن هذه المرة في إسطنبول، بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي، بحيث خرج عالم الزلازل الشهير ناتسي جورور للتنبيه حول وضع إسطنبول، وذلك في رسالة تحذير مدوية.

جورور: زلزالا مدمرا سيضرب إسطنبول

ففي تغريدة مطولة على حسابه في تويتر، مساء أمس، أكد الأكاديمي الشهير أن كلامه هذا موجه إلى السياسيين علهم يقرأون.

وشدد الخبير الذي أوضح في مقابلة سابقة مع قناة «العربية»، على أنّ زلزالا مدمرًا سيضرب إسطنبول، على وجوب تحضير المدينة لهذا الحدث الرهيب.

Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden birşey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar: I)… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 25, 2023

كما لفت إلى ضرورة إخراج معظم المؤسسات الصناعية والمناطق الصناعية من منطقة مرمرة، كما دعا إلى وقف الاستثمارات التي تجذب السكان إلى إسطنبول وتسريع عملية الهجرة ونقل السكان من المدينة إلى الأناضول بتشجيع من مؤسسات الدولة.

وأكد أهمية عدم منح المزيد من تصاريح البناء، لافتا إلى وجوب إصلاح البنية التحتية وأسس المباني في إسطنبول بسرعة، وجعلها مقاومة للزلازل.

كما شدد على أهمية تفتيش وفحص المباني في إسطنبول بسرعة تامة من قبل الدولة بغض النظر عن طلب المواطنين.

ودعا إلى تعديل الأبنية غير المقاومة للزلازل من قبل الدولة أو هدمها وإعادة بنائها.

الخبير التركي: لا يمكن تحديد مكان وزمان الزلزال

وكان الخبير التركي المعروف أكد سابقا أن «إسطنبول ستتعرض لتهديد زلزل مدمر بسبب وجود فرعِ شمالي رئيسي من صدع شمال الأناضول»، مضيفاً أن «أفضل الحلول للحدّ من مخاطر هذه الكارثة والقدرة على مواجهتها تكمن في تحويلها إلى مدينة مقاومة للزلازل».

إلا أن عالم الزلازل الذي يتابعه نحو مليوني شخص على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أوضح في حينه أنه لا يمكن تحديد مكان وزمان الزلزال الذي سيطال المدينة التركية.

لكن جورور يستند في توقعاته حول حدوث زلزالٍ هائل في إسطنبول على وجود «فجوة» ستحدث ما يُطلق عليه «زلزال مرمرة الكبير والمدمّر» الذي ستبلغ شدته في بعض مناطق المدينة حوالي 10 درجاتٍ على مقياس ريختر، وسيكون بمثابة زلزالين متتاليين، لكن يمكن اعتبارهما 4 زلزال في وقتٍ واحد لشدة قوته.

وبحسب توقعات الخبير، فإن الشطر الآسيوي من إسطنبول سيكون الأقل تأثيراً بالزلزال من القسم الأوروبي من المدينة جراء الزلزال المتوقع الذي ستنخفض شدته إلى 9 درجات في أجزاء إسطنبول الموازية للساحل ونحو المناطق الشمالية.