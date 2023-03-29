إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتهمة بإلقاء رضيعة في صندوق قمامة بالسلام

قررت النيابة العامة، عرض المتهمة بالقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بمدينة السلام، على الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لمطابقتها بالبصمة الوراثية الخاصة بجثة الطفلة، لمعرفة صلة القرابة بينهما، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الطفلة حديثة الولادة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثان السلام بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك ملقى في صندوق قمامة، وبالفحص تبين أن الجثة لأنثى مولوده منذ بضع ساعات، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة، تحليل البصمة الوراثية للطفلة، تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية للمتهمة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

ضبط المتهم

وكشفت التحريات من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، أن سيدة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراتها المتقدمة.