تحليل البصمة الوراثية لجثة شاب مجهول الهوية سقط من أعلى عقار بالقاهرة

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لشاب مجهول الهوية سقط من أعلى عقار بمدينة السلام في ظروف غامضة لمطابقتها بالبصمة الوراثية للشخص الذي يقوم بالتعرف عليه لكشف صلة القرابة بينهما، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وبيان إذا كان المتوفي سقط بسبب اختلال التوازن أم تم إسقاطه بواسطة آخرين.

بلاغ بمصرع شاب مجهول الهوية

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بمصرع شاب مجهول الهوية سقط من أعلى عقار، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في جميع أنحاء الجسم وتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ولم يتم العثور على أيه أوراق تدل على هويته.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.