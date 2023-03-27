كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. واليابان تحذر من صاروخ ثان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا على الأقل حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، كان الأخير في سلسلة إطلاقات خلال الأسابيع الأخيرة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

الإطلاق الصاروخي يأتي بعد أيام من مناورات مشتركة بين واشنطن وسيول

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي»، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سيول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.

بيونج يانج: مناورات درع الحرية كانت تدريبات للسيطرة علينا

وتعتبر بيونج يانج هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها، وزعمت الجمعة أن المناورات الأخيرة التي أطلق عليها اسم «درع الحرية» كانت تدريبات من أجل السيطرة على كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، حذر جهاز الأمن البحري الياباني من احتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخ ثان.