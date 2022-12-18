حكاية جريمة روض الفرج.. سيدة تنهي حياة زوجها بسبب 100 جنيه

منذ ساعات قليلة على تداول الجريمة المؤلمة التي لم يصدقها البعض، عن مأساة صنعتها السيدة الثلاثينية، التي أنهت حيات زوجها «سائق»، طعنًا باستخدام سلاح أبيض «سكين»، أثناء نشوب مشاجرة بينهما، بسبب خلافات على استيلاء الثاني مبلغ مالي قدره 100 جنيه دون علمها، ليصل بيها الخلاف إلى طعنة وطريق مسدود، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

كواليس ماحدث بين الزوجين

بدأت أحداث القصة على ألسنة الكثير من سكان المنطقة بقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، عندما علموا كواليس ماحدث بين الزوجين، حتى حضر محقق النيابة داخل الشقة إلى مسرح الجريمة، لرفع الأدلة الجنائية، وبدأ ضباط القسم في جمع المعلومات عن حياة الزوجين.

بلاغ بالجريمة

كانت الساعة تشير عقاربها إلى تمام الحادية عشرة مساء الخميس الماضي، عندما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها سائق - مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر، ووفقًا لتحريات الشرطة الأولية، حدوث مشادة كلامية بين المصاب ، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها ، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

المتهمة تمثل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي السيدة، واصطحابها إلى قسم الشرطة، وخضعت صباح باكر بعد تمثيلها الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، للتحقيق أمام النيابة للادلاء بأقوالها واعترافاتها تفصيليًا، وبعد الانتهاء من اقوالها أمرت النياب بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

العقوبة القانونية

الشق القانوني أوضحه الخبير القانوني تامر الشايب المحامي بالنقض، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».