كواليس جريمة روض الفرج.. ربة منزل تستعين بشخصين للتخلص من زوجها وسرقته

14 شهرًا مرت على جريمة مروعة، بعدما وضعت «آية محمد» صاحبة الـ22 عامًا خطة محكمة أعدتها بمشاركة شخصين آخرين للتخلص من زوجها داخل شقة الزوجية في روض الفرج بالقاهرة، بعد أن بيتوا النية وعقدو العزم على الخلاص منه ورسموا مخططا إجراميا لسرقة المستندات الخاصة بالأملاك ومبالغ نقدية بناء على اتفاق مسبق بينهم وذلك كان ليلاً من داخل منزل المجني عليه، وجرى ضبطهم وإحالتهم لمحكمة جنايات شمال القاهرة وتم تحديد جلسة أمس كأولى جلسات محاكمتهم التي تم تأجيلها لجلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

التخلص من المجني عليه وسرقته

أمر إحالة المتهمين الثلاثة وهم: «آية ب م» 22 سنة، طالبة، زوجة المجني عليه، و«على أ م » 64 سنة، عامل، وصديق المجني عليه، و«أحمد ك ح» 65 سنة، قتلوا المجني عليه «سيد إبراهيم أحمد العجمي» زوج المتهمة الأولى وصديق المتهم الثاني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدو العزم على الخلاص منه ورسموا مخططا لذلك؛ إذ دسوا مادة سامة داخل مشروب بواسطة المتهم الثاني، تاركين أثر فعلتهم الإجرامية عالقة بالعينة الحشوية لجثمانه على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وسرقوا المستندات الخاصة بالأملاك ومبالغ نقدية، وقام المتهم الثاني باختلاس النقود، وسلم المستندات للأخير وللمتهمة الأولى بناء على الاتفاق مسبق بينهم.