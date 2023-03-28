أسعار الدواجن الیوم 28-3-2023 في الأسواق والمحلات.. تراجع كبير

تشهد أسعار الدواجن الیوم 28-3-2023 في الأسواق والمحلات تراجعا كبيرا نتيجة وفرة المعروض، وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء عن أمس جنيهين، لتصبح اليوم 61 جنيهًا بدلا من 63 في أرض المزرعة، حيث تراجعت بنحو 13 جنيهًا منذ بداية رمضان، وهو مؤشر إيجابي بحسب ما ذكر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن.

وأضاف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن الیوم 28-3-2023 في الأسواق والمحلات تشهد تراجعًا، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البانيه إلى 140 جنيهًا بدلا من 150 جنيهًا أمس، أي انخفاض 10 جنيهات.

أسعار الدواجن البیضاء

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ أسعار الدواجن البيضاء اليوم في أرض المزرعة 61 جنيهًا وللمستهلك نحو 71 جنيهًا حسب المنطقة، موضحا أنّ هذا التراجع في الأسعار يعود إلى زيادة المعروض في السوق المصرية وضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ البرازيلي التي تباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

أسعار الرومي الیوم

وتصل أسعار الرومي اليوم في السوق المصرية من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو، ويكون وزن الديك الرومي بين 6 و12 كيلو.

أسعار الكتاكیت الیوم

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم، حيث تتراوح أسعارها بين 12 و19 جنيهًا، بحسب رئيس شعبة الدواجن.

أسعار البط الیوم

وبالنسبة لأسعار البط اليوم، فتراوح سعره بين 65 إلى 100 جنيه للكيلو.