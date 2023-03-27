بشائر رمضان.. أسعار الدواجن تتراجع 11 جنيها للكيلو في 5 أيام

بلغ إجمالي التراجعات في أسعار الدواجن في الأسواق منذ بداية شهر رمضان المبارك، الموافق غرته الخميس 23 مارس الجاري، 11 جنيها، حيث سجل سعر الدواجن اليوم الاثنين 27-3-2023، مستوى 64 جنيها، في حين كان السعر أول رمضان 75 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين

جاءت تراجعات أسعار الدواجن اليوم الاثنين متزامنةً مع الهبوط الذي شهدته أسعار الكتاكيت بنحو 50%، حيث كان سعر الأخيرة أول مارس 24 جنيها قبل أن يتراجع لـ12 جنيها، ما يبشر إلى دورة إنتاجية متراجعة التكاليف مقارنة بالدورات السابقة لشهر رمضان.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بحسب أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين، جاء سعر الكيلو الأبيض متراجعا صوب 64 جنيها، وسعر الدواجن الساسو 105 جنيهات، وتراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء بين 10 و11 جنيها، والكتاكيت الساسو البيور 9.5 لـ10.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن

أما أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين، فسجلت 90 جنيها لـ95.75 جنيه للبيض الأبيض، والأحمر بين 102 لـ103.75 جنيه، والبلدي بين 106 لـ108 جنيه للكرتونة.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

أسعار البط اليوم الاثنين، شهدت هي الأخرى استقرارا بحسب تعاملات بورصة الدواجن، فشملت سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد بسعر 30 لـ32 جنيها، وسعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد 10 لـ11 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

على صعيد أسعار خامات الأعلاف اليوم، جاء سعر الذرة الأرجنتيني عند مستوى 18600 جنيه، وسعر الذرة البرازيلي 18600 جنيه للطن، والذرة الأوكراني 18100 جنيه، وسعر فول الصويا 46% عند 35 ألف جنيه، والصويا 44% بسعر 34 ألف جنيه.