أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات.. تراجع جديد

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعا جديدا خاصة في سعر الفراخ البيضاء، لليوم الرابع على التوالي، فقاً لعمليات البيع والشراء التي شهدتها الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في ربوع محافظات مصر.

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، للمواطنين في المحافظات.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات

وكشف الدكتور يحيى زكريا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ «الوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات، شهدت تراجعا وصل إلى 5 جنيهات للكيلو في في أسعار الفراخ البيضاء، والأرانب، والبط السوداني، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات عن أمس.

سعر كيلو الرومي 94 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 85 جنيهًا.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 833 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه الرومي 190 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي 73 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الفراخ الساسو 71 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو الأرانب 65 جنيهًا.

سعر جوز الحمام 75 جنيهاً.

سعر البط المسكوفي 105 جنيهات.

سعر كيلو البط المولار 85 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه للفراخ 145 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ الفيومي 74 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر الأجنحة للفراخ 54 جنيهًا.

سعر كيلو البط السوداني 135 جنيهاً، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الوراك 85 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سبب تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات

وأوضح «زكريا» أن تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات، مجددا، بسبب وفرة من المعروض من الفراخ الفيومي والفراخ البلدي والبط السوداني والفراخ البيضاء والأرانب.