أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الأحد 27-3-2023.. تراجع ملحوظ

تشهد أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الأحد 27-3-2023، تراجعا ملحوظا في السعر، نتيجة زيادة المعروض، ويُتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة، بحسب ما ذكر عبدالعزيز السيد، رئيس شبعة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة خلال تصريحاته لـ«الوطن».

وبالنسبة لأسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الأحد 27-3-2023، وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 63 جنيهًا بدلا من 65 أمس، وذلك في أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك بـ73 جنيهًا تقريبا، والفراخ البانيه بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن

وأسعار الفراخ البلدي بين 115 و120 جنيهًا، وسعر الفراخ الساسو 115 جنيها للمستهلك، وكيلو أوراك الفراخ وصل إلى 75 جنيهًا، والفراخ المجمدة أي البرازيلي سعرها 65 جنيهًا وتباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

أسعار بورصة الدواجن العمومیة الیوم

وشهدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم، تراجعا حيث وصلت أسعار الفراخ البيضاء 63 جنيهًا بدلا من 65 جنيهًا أمس، كما تراجعت أمس الأسعار بقيمة 5 جنيهات.

تراجع أسعار الفراخ اليوم

وذكر رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أنّ أسعار الفراخ شهدت تراجعا في الأسواق المصرية نتيجة وفرة المعروض، وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وتوقع السيد، استقرار أسعار الفراخ المقبلة ولبعد رمضان، مع الانخفاض أيضا.