تراجع كبير في أسعار الدواجن.. و«الشعبة»: البانيه وصل إلى 140 جنيها

تشهد أسعار الدواجن اليوم 28 مارس 2023، تراجعا ملحوظا في السوق المصرية، وتحديدا منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث انخفضت أسعار الدواجن 13 جنيهًا حتى الآن، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم لـ61 جنيهًا بدلا من 63 جنيهًا أمس، بتراجع جنيهين.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن البيضاء اليوم في أرض المزرعة 61 جنيهًا وتصل إلى المستهلك 71 جنيهًا، وسجل سعر كيلو أوراك الفراخ 75 جنيهًا.

أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنّ الفراخ البانيه أيضا شهدت تراجعا ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلو اليوم إلى 140 جنيهًا بدلا من 150 جنيهًا أمس أي 10 جنيهات خلال يوم.

تراجع أسعار الدواجن

وتابع السيد أنّ السبب وراء تراجع أسعار الدواجن في السوق المصرية، يعود إلى وفرة المعروض، وضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ المجمدة والتي تباع بسعر 65 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

وتوقع رئيس شعبة الدواجن استقرار أسعار الدواجن الفترة المقبلة مع الانخفاض أيضا، خلال فترة شهر رمضان الكريم.