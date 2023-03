بايدن يتحدث عن الآيس كريم بدلا من جريمة ناشفيل.. ماذا حدث للرئيس الأمريكي؟

فى الوقت الذى يترقب فيه الأمريكيون كلمة للرئيس جو بايدن حول مذبحة مدرسة بولاية تنيسي، قُتل خلالها ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين، لكنهم فوجئوا بالرئيس الأمريكى يتحدث عن حبه للآيس كريم.

وبعد ظهور الرئيس الأمريكي في مقطع مصور يضحك، ويتحدث عن حبه للآيس كريم، انهالت التعليقات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على بايدن، وهاجمه العديد بكلام جارح.

وفي الفيديو الذي تم تداوله، كان بايدن يتحدث خلال حدث يقام في البيت الأبيض، وفي أسفل الشاشة مكتوب «بايدن يتطرق إلى إطلاق النار المميت في مدرسة ناشفيل».

BREAKING: Joe Biden starts his speech while children and adults were massacred in Nashville shooting, "My name is Joe Biden. I’m dr. Jill Biden’s husband. I like ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. pic.twitter.com/XVh4ZCzqWW…