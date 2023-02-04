لماذا شرع سائقو توك توك في قتل زميلهم «كريم» بشوارع حلوان؟.. التحريات توضح

جروح قطعية وأسلحة بيضاء، كانت عنوانا لمشاهد مأساوية تعرض لها الشاب «كريم س.ع» صاحب الـ 25 سنة (سائق توك توك) عندما نشبت مشاجرة بينه وبين زملائه سائقي توك توك بسبب خلافات بينهما استخدم كل منهما الأسلحة البيضاء، بشارع عمر بن عبدالعزيز أمام مستشفى النصر بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

دقائق معدودة انتشر فيديو رصده كاميرات المراقبة الموجود بالشارع، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لحظة نشوب المشاجرة، وبدأ رجال الشرطة بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة المقدم محمد المعداوي رئيس المباحث، فحص الفيديو المتداول وتم ضبط المتهمين أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم.

خلافات قديمة

وفقًا للتحريات الأولية التي تمت حول الواقعة، تبين أن طرفي المشاجرة كل من «كريم س.ع.س»، مصاب بجروح قطعية في فروة الرأس واليد اليمني «طرف أول»، و«محمد ج.ع.م»، 32 عاما، سائق توك توك توك، مصاب بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليمنى وتم حجزه بمستشفى حلوان العام، و«مصطفى.ج»، 24 عاما، سائق توك توك، نشبت بينهما مشاجرة شرعوا في قتل زميلهم على خلاف سابقة حدوث مشادة كلامية بينهم منذ عدة أيام بسبب خلافات حول أولوية المرور.

مَثل المتهمان أمام جهات التحقيق بنيابة حلوان، للتحقيق حول الواقعة وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

الشروع في القتل في القانون

كشف المحامي أحمد عزت، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن عقوبة الشروع في القتل وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد، أو حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.