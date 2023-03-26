الاتحاد الأوروبي يطالب بيلاروسيا برفض نشر أسلحة نووية

طالب الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا، برفض نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها، حيث اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا يهدد الأمن الأوروبي.

أسلحة نووية في بيلاروسيا تهديد للأمن الأوروبي

وقال «بوريل»، عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الأحد، إن «استضافة بيلاروسيا للأسلحة النووية الروسية تعني تصعيدًا غير مسؤول وتهديدًا للأمن الأوروبي»، مشددًا على أنه لا يزال بإمكان مينسك إيقاف تلك الخطوة.

كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بفرض مزيد من العقوبات.

بيلاروسيا طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن، أمس السبت، أن موسكو اتفقت مع مينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، موضحًا أن المرابض اللازمة لهذه الأسلحة قيد الإنشاء، وستصبح جاهزة اعتبارًا من يوليو المقبل.

كما شدد على أن سبب هذه الخطوة يعود إلى إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، لافتًا إلى أن بيلاروسيا طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.