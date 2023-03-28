مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. وفاء عامر تجسد بطولة المرأة السيناوية

يواصل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، إلقاء الضوء خلال أحداثه على شجاعة أهل سيناء في التعامل الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية، حيث لعبوا دورا مهما في مساعدة الجيش للقضاء على الإرهابيين، وظهر ذلك في أحداث الحلقة الخامسة عندما ذهبت السيدة السيناوية (وفاء عامر) للإبلاغ عن منزل يستخدمه عناصر الجماعات الإرهابية كمخزن للسلاح.

وعندما يطلب الضابط من السيدة السيناوية ألا تغامر بالقدوم إلى مقرهم، وأن تبلغ المعلومات للشيخ موسى (خالد الصاوي) حتى لا تتعرض حياتها للخطر في حال معرفة عناصر الجماعة الإرهابية بذلك، لترد عليه ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6: «أنا مبخافش منهم.. مبخافش غير من اللي خالقني».

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

وتابعت وفاء عامر من خلال الدور الذي تؤديه ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101، حديثها عن الجماعات الإرهابية: «دول زيهم زي الجربوع يعيش عمره كله في الصحراء، يحفر في نفق يدخل من مكان ويخرج من المكان الثاني ما بيظهرش غير بالليل، النهار بيشله، مفيش بدوي يخاف من جربوع».

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 في تمام الساعة الـ9 من مساء اليوم على قناة ON، وتذاع في تمام الـ 10 على قناة ON دراما، وذلك إضافة إلى طرحها على منصة Watch IT الإلكترونية مباشرة بعد عرضها على التلفزيون.