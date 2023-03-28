النجوم والجمهور يشيدون بالإبهار البصري لمسلسل الكتيبة 101

تفاعل الجمهور، والشخصيات العامة، مع مسلسل الكتيبة 101، منذ عرض الحلقات الأولى للعمل، على قناة on الفضائية.

وتنوعت تعليقات الجمهور بين الإعجاب بالأدوار البطولية التي يجسدها نجوم العمل، على رأسهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وبين فريق الإخراج والتصوير بقيادة محمد سلامة.

مشهد عملية الشهيد أحمد عمارة

تصدر مشهد عملية الشهيد أحمد عمارة حديث السوشيال، إذ علق الجمهور على التنسيق الظاهر بين المخرج محمد سلامة، ومدير التصوير محمد مختار، الذي أدى إلى خروج الصورة بهذا الشكل، وعلق بعض النجوم، مثل الفنان علاء مرسي قائلًا: «عايز أقولك إنك مخرج مبدع، في كل الزوايا.. مختلف ومتمكن، مبروك»، فيما علق المخرج خالد جلال: «لوحات يا محمد.. ألف مبروك».

الإبهار البصري يتصدر الترند

بينما علق الجمهور على الإبهار البصري في مشاهد العمل، وتنوعات التعليقات بين صفحات السوشيال ميديا المتخصصة في المحتوى الفني، وبين الجمهور المتلقي، وهي: «التصوير في مسلسل الكتيبة 101 مش طبيعي، المخرج قدر يطلعنا تجربة بصرية متميزة، متع نظرك ياعزيزي».

مسلسل الكتيبة 101 بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وأحمد كشك ووليد فواز وميرنا نور الدين وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وكان تصدر مسلسل الكتيبة 101، بعد عرض الحلقات الـ5 على قناة on، تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، كأكثر الأعمال مشاهدة في الأسبوع الأول.