ملخص الحلقة 5 مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف: تكريم وخيانة

شهدت الحلقة 5 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، عددا من الأحداث الهامة، والتي بدأت بتقديم إحدى السيدات السيناويات (وفاء عامر) بلاغ لقوات الجيش عن وجود مخزن للأسلحة داخل أحد المنازل المقاربة لمنزلها، وتنجح القوات في مداهمة المخزن والقبض على أحد العناصر التي كانت مكلفة بحمايته.

وضمن ملخص الحلقة 5 مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، يسأل الشيخ موسى (خالد الصاوي) ابن شقيقه الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) عن حقيقة العمل في التهريب لصالح الإرهابيين، ولكنه ينفي الأمر تماما، بينما يستقبل شحنة أسلحة كبيرة.

تكريم اسم الشهيد أحمد أبو النجا في الحلقة 5 مسلسل الكتيبة 101

وحرص صناع الحلقة 5 من مسلسل الكتيبة 101 على تكريم اسم الرائد مهندس شهيد أحمد محمود أحمد أبو النجا، والذي قام بتفكيك مئات العبوات الناسفة في سيناء قبل أن يستشهد في انفجار إحدى العبوات التي حاول تفكيكها، وجاء ضمن الحلقة مقاطع فيديو حقيقية للرائد أحمد أبو النجا خلال استخراجه أحد العبوات الناسفة.

وعلى الجانب الآخر، يقوم الرائد نور (عمرو يوسف) والمقدم خالد (آسر ياسين) بخدعة للإيقاع بعدد من عناصر الجماعات الإرهابين الذين يقوموا بالاستيلاء على السيارات والبضائع على أحد الطرق، حيث يتنكر الرائد نور في زي بدوي ويقود سيارة بها جهاز تعقب تمكن قوات الأمن في تحديد موقع التكفيرين بدقة بعد استيلائهم على السيارة.