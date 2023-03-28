موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101 .. أحداث مشوقة في انتظار الجمهور

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت عن موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101، وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة الجديدة التي تشهد عددًا من الأحداث المشوقة خاصة بعد نهاية الحلقة الخامسة، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما المصرية من بينهم آسر ياسين وعمرو يوسف.

وكشفت شبكة قنوات ON عن موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101، والذي يتناول بطولات الجيش المصري ورجاله في مواجهة خطر الإرهاب داخل سيناء خلال فترة تعتبر هي الأصعب، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101

ويبدأ موعد عرض الحلقة 6 مسلسل الكتيبة 101، في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ON E، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة فجرا، والثانية في الثامنة صباحًا، وتعرض الحلقة الجديدة على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعاد للمرة الأولى في الرابعة فجرًا، أما الإعادة الثانية الثامنة صباحًا.