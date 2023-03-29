مواعید مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يترقب بحماس كبير عدد من الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، ويتساءلون عن موعد عرض الحلقة السابعة، في العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي وتشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها فيه.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة

ويأتي عرض الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت أحداث حلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وقوفها أمام والد زوجها الراحل، في محاولة منها للحفاظ على الميراث، ولكنه يرفض حصولها عليه إلا في حال موافقتها على زوجها من ابنه الأكبر «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، وبالفعل توافق نيللي على العرض، لكنها تضع خطة أخرى في بالها، وتوالت الأحداث المشوقة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويعد مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وندى موسى، ومحمد لطفي، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.