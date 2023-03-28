مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. نيللي كريم تهرب من منزل عائلة زوجها

يترقب عدد كبير من الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، ويتساءل عن موعد عرض الحلقة السادسة لمسلسل عملة نادرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي ويناقش قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها.

موعد عرض الحلقة الـ6 من مسلسل عملة نادرة

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الحلقة الـ6 في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر قناة الـ cbc، والإعادة في الساعة 1 صباحًا، وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ 5 من المسلسل، سماع نادرة صوت بكاء ابنها وتفتح باب غرفة النوم، وتجد رجلا ملثمًا يحمل الرضيع ويضع سكينًا على رقبته، ويحذرها ويطالبها بالتنازل عن الأرض ويهرب من النافذة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وندى موسى، ومحمد لطفي، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.