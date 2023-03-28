ساعات قليلة ويحين موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، في محافظة الأقصر والقرى والمدن التابعة لها، الساعة 6.04 مساء، وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك يحظى بأهمية كبرى، ويتحدد بناء عليه موعد صلاة المغرب، وموعد الإفطار وكسر صيام اليوم السادس من شهر رمضان المبارك بمحافظة الأأقصر والمدن التابعة لها.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

وتضم إمساكية شهر رمضان 2023، الصادرة عن هئية المساحة المصرية، إلى جانب موعد تحديد أذان المغرب اليوم بمحافظة الأقصر موعد أذان الفجر اليوم ، وموعد الشروق اليوم، وموعد أذان العصر اليوم، وموعد أذان الظهر اليوم، وموعد أذان العشاء اليوم وموعد أذان المغرب سادس أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة الأقصر والقرى والمدن التابعة لها.