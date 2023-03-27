يحين موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك بمدينة الأقصر والقرى التابعة لها وفقا لإمساكية رمضان 2023 ، الساعة.5 :6 مساء، وفقا لامساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك يكتسب أهمية كبرى حيث يحدد بناء عليه موعد صلاة المغرب، وموعد الإفطار وكسر صيام اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الأقصر

حددت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك وموعد أذان المغرب طوال أيام رمضان وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أصدرتها هيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

تضم إمساكية شهر رمضان 2023، الصادرة عن هئية المساحة المصرية بجانب موعد تحديد أذان المغرب اليوم، تحدموعد أذان الفجر اليوم، وموعد الشروق اليوم، وموعد أذان العصر اليوم، وموعد أذان الظهر اليوم، وموعد أذان العشاء اليوم بمحافظة الأقصر والقرى والمدن التابعة لها.