سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «عريض الحبة» بـ17 ألفا و150جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء، استقراراً جديداً لنوع رفيع الحبة، وفقاً لعمليات البيع والشراء في أسواق ومتاجر المحافظات، كما شهد النوع عريض الحبة حركة بيع على نطاق واسع لليوم الخامس علي التوالي.

تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد تراجعا لنوع رفيع الحبة، ما يعود بالنفع على المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 17 ألفا و150 جنيهاً.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 16 ألفا و850 جنيهاً.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وأشار «عبدالغفار»، إلى وجود وفرة من الأرز الشعير اليوم في الأسواق، موضحا أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان نحو 81% من المحصول، وذلك فقاً للمنزرع خلال موسم الحصاد لعام الماضي 2022 ،على مستوى محافظات مصر.