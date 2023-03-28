مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. هل تحتمي نيللي كريم بمنزل حسن أبو عصايا؟

أحداث شيقة جديدة، ينتظرها الجمهور ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 6، المقرر عرضها على قناة CBC اليوم، في تمام الساعة 7 والنصف مساء، ضمن سباق الدراما الرمضانية.

كواليس مسلسل عملة نادرة الحلقة 6

وجاء ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، بعدما كشف عائلة حسن أبو عصايا، تعرض جميع المواشي إلى الموت نتيجة تسمم جماعي، مع تأكيد الأهالي لحسن أبو عصايا أن السبب وراء هذه الواقعة هوعبد الجبار، ويظهر عادل و يبدو عليه تسببه في الحادث لإشعال فتنة جديدة بين عمه حسن أبو عصايا وعبد الجبار.

ويذهب حسن أبو عصايا إلى عبد الجبار، ليجد عبد الجبار في انتظارة يسلم عليه في مهابة واحترام ولكن دون ترحاب به، يصارح حسن عبد الجبار ويخبره برائته من دم بلال ولده، ويبرهن ذلك بطلب نسبه، يحلف حسن أبو عصايا لعبد الحبار مؤكدا برائته مما يحدث، يطلب منه عبد الجبار عدم الصلاة جماعه مع أخوه عطية حتى تقبل صلاته.

احتماء نادرة في منزل حسن أبو عصايا

يتفاجئ حسن أبو عصايا بوجود نادرة و رضيعها بمنزله فور عودته من لقاء عبد الجبار، فهل ذهبت «نادرة» من أجل الاحتماء بالمنزل عنده، بعدها تعرضت للتهديد من جانب أسرته .