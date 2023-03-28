صرف معاشات شهر أبريل 2023 خلال ثلاثة أيام بزيادة 15%

يبدأ أصحاب المعاشات ومستفيدي المعاش البالغ عددهم 11 مليون مواطن صرف المعاشات شهر أبريل بزيادة قدرها 15%، بعد 3 أيام من الآن أي يوم السبت المقبل الموافق 1 أبريل 2023، من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومن ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومن منافذ شركة فورى.

صرف المعاشات شهر ابريل 2023 بزيادة 15%

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات شهر أبريل 2023 بزيادة 15%، موضحة في تقرير صادر عنها أن تكلفة الزيادة تبلغ 55 مليار جنيه سنويا، فيما بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

170 جنيها الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2023

وأشارت القومية للتأمينات الإجتماعية أن صرف معاشات شهر أبريل 2023 بزيادة 15%، والمقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه تم صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في شهر 11 الماضي، بمبلغ 300 جنيه بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.