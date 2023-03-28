تحرير 21 مخالفة تموينية في مركز الغنايم بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار وتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المعظم، لضبط أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا، وفرض الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ومراقبة الأسعار بالمحال التجارية.

الرقابة التموينية

وأكد المحافظ، أن الهدف من تنظيم حملات الرقابة التموينية مواجهة كل صور المغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات والسلع المعروضة، وتوفير جميع السلع من المواد الغذائية وفرض السيطرة الكاملة على الأسواق.

حملة تموينية بمركز الغنايم

وفي إطار توجيهات محافظ أسيوط، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة تموينة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، برئاسة مصطفى على رئيس المركز، ومشاركة نواب رئيس المركز وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومفتشي التموين ومسؤولي الرخص والإشغالات والبيئة بالمركز، وأسفرت الحملات عن تحرير 21 محضرا لمخالفات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين بالأسعار واحتكار السلع الغذائية.