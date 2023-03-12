تفاصيل أكبر مزاد لبيع السيارات الأوروبية والخليجية في مطار القاهرة

أعلنت وزارة المالية تفاصيل أكبر مزاد لبيع السيارات الأوروبية والخليجية التابعة لمطار القاهرة، بحسب ما جاء في بيان وزارة المالية.

تابعت وزارة المالية، في بيانها، أن مصلحة الجمارك تشرف على المزاد الذي سيقام فى 22 مارس 2023 بقاعة النادي الجيزة الرياضي لبيع 41 سيارة ملاكي، ومخزنة بساحة مطار جمارك القاهرة الدولي.

وزارة المالية

وأكدت وزارة المالية، أنّه يمكن دخول المزاد على سيارة واحدة حيث يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وبالنسبة للشركات والمعارض يقوم راغبي الحصول على عدد من السيارات تقديم بطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها من التجار في السيارات، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات من أفراد الصيانة والسمكرة.

مزاد سيارات الجمارك مطار القاهرة

يجب على راغبي دخول مزاد السيارات جمارك مطار القاهرة شراء كراسة الشروط وعقب رسو المزاد يقوم بسداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يوما من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

أنواع سيارات مزاد الجمارك

وأكدت وزارة المالية أنه يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك على أن يتم التسليم خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية الهيئة - الجهة مالكة اللوط - الجمارك المختصة.

شروط استلام السيارة

وأضافات وزارة المالية فى بيانها أنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تأخير بحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مع خصم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية، وكشفت الكراسة أنه توجد سيارات بي إم دابليو، ومرسيدس، وسيارات كورية، ويابانية، وصينية، وأمريكية، وأتوبيسات.