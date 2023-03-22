تفاصيل وشروط مزاد طرح 50 مظلة ومحال بسوق الباعة الجائلين بصدفا في أسيوط

أعلنت إدارة العقود والمشتريات برئاسة مركز ومدينة صدفا في محافظة أسيوط، عن طرح كافتريا ومحالات تجارية ومظلات بالسوق الجديد للباعة الجائلين، وذلك عن طريق المزاد العلني لمدة 3 سنوات.

طرح كافتريا ومحالات تجارية ومظلات بالسوق الجديد

- طرح كافتريا على مساحة 17 مترا بالسوق الجديد للباعة الجائلين بمدينة صدفا، غرب السكة الحديد.

- عدد 2 محل تجاري أرقام 2-7 على مساحة 9 أمتار بالسوق الجديد للباعة الجائلين.

- عدد 50 مظلة بالسوق الجديد، مساحة الواحدة 9 أمتار للباعة الجائلين بمدينة صدفا، غرب مزلقان السكة الحديد .

- عدد 1 محل تجاري على مساحة 10 أمتار، كائن بالسويقة بقرية الدوير في مركز صدفا.

موعد عقد المزاد والشروط

تحدد يوم الاثنين الموافق 3 أبريل، عقد المزاد العلني بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، على أن يعاد المزاد العلني إذا لزم الأمر يوم الاثنين 10 من الشهر ذاته بنفس المكان.

وعلى من يرغب دخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بمجلس المدينة، بمقابل 299 جنيها.

وقيمة التامين الابتدائي للكافتريا 2000 جنيه، ويجرى سداد المبلغ قبل دخول المزاد، وقيمة التأمين الابتدائي للمحال المذكورة 1000 جنيه، وتأمين المظلة 500 جنيه، ومحل قرية الدوير 2000 جنيه.

ومن المقرر أن تكون مدة الإيجار 3 سنوات، مع زيادة سنوية قيمتها 10%، بعد السنة الأولى حتى نهاية العقد.