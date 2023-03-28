القبض على متهمين ببيع والترويج للمخدرات على «تليجرام» في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر «تليجرام»، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين «لأحدهما معلومات جنائية» مقيمان بمحافظة الجيزة بترويج وبيع الأدوية المخدرة «مدرجة جدول ثالث» عبر «تليجرام»، واستخدام سيارة فى نقل وترويج تلك الأدوية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار «مُدرج جدول ثالث مخدرات»، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.