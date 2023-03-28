القبض على 3 «مستريحين» استولوا على 14 مليون جنيه من 17 شخصا في سوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة دار_السلام بمحافظة سوهاج لقيامهما بالنصب والإحتيال على 12 شخصا – مقيمين بمحافظة سوهاج عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8.4 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وجرى ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال تجارة المواد الغذائية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 5.5 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.