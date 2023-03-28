يتابع الصائمون مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وهو سادس أيام الصيام لمعرفة التوقيت السليم لموعد الإفطار وتأدية الصلاة في وقتها، لما لها من عظيم الأجر والثواب، ونظرا لاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى بحسب المواقيت الرسمية التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا والتي تعتبر الامساكية الرسمية في مصر.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الإثنين 27-3-2023

وأعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية توضح مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية، وهي الإمساكية الرسمية بعيدا عن أي مواقيت أخرى غير رسمية.

أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 4:20 صباحا.

موعد أذان الظهر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الظهر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 12:00 ظهرا.

موعد أذان العصر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان العصر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 3:30 عصرا.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 6:11 مساء.

موعد أذان العشاء في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان العشاء في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 7:30 مساء.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بعدد 14 ساعة و11 دقيقة.

وتخص هذه التوقيتات محافظة الدقهلية فقط، حيث أن لكل محافظة من محافظات مصر توقيت مختلف عن المدن الأخرى.