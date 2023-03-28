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مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كتب:

شاذلى عبدالراضي
10:34 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

يتساءل الصائمون في شهر رمضان المبارك، عن مواقيت الصلاة، حرصا على أداء الفروض الخمسة في أوقاتها، وتستعرض «الوطن»، في سادس أيام شهر رمضان الكريم، مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد صلاة الفجر 4:15 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:50 صباحا

موعد صلاة العصر 3:19 مساء

موعد صلاة المغرب 6:00 مساء

موعد صلاة العشاء 7:17 مساء

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن عدد ساعات الصوم في سادس أيام شهر رمضان الكريم في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، 13 ساعة و45 دقيقة.

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بقلم شاذلى عبدالراضي