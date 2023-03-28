ضبط أكثر من 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 80836 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11718 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و114 مخالفة السير بدون تراخيص.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 11 مخالفة موقف عشوائي و3 مخالفات شروط التراخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.