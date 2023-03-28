البابا تواضروس يحاضر الكهنة الجدد في وادي النطرون: كن مستقيما ومتواضعا ونقيا

صلى البابا تواضروس الثاني اليوم، القداس الإلهي في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه الكهنة الجدد الذين تمت سيامتهم مطلع الصوم الكبير الحالي، ويقضون فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم بأديرة وادي النطرون.

معطلات خدمة الكاهن

وألقى البابا تواضروس، محاضرة على الكهنة الجدد البالغ عددهم 25 كاهنًا، في ختام الدورة التدريبية التي تلقوها في «التدبير الكنسي والتنمية»، والتي بدأت أعمالها في مركز لوجوس يوم الأربعاء الماضي.

وتناول البابا في محاضرته موضوع «معطلات الخدمة في حياة الأب الكاهن وكيفية التعامل معها»، وأشار خلالها ما يلي:

1- ضياع الهدف من التكريس «كن مستقيمًا».

2- حروب الأنا والذات «كن متواضعًا».

3- ثقافة الغيبيات «كن نقيًّا في فكرك».

4- الثعالب الصغيرة، وتشمل حروب الجسد والعقل والنفس «كن محترسًا».

5- غياب الفكر والعمل الجماعي «كن متفاعلًا».

6- فقر الإبداع «كن متجددًا».

وأدار البابا حوارًا مع الآباء للتعرف على مدى استفادتهم من التدريب، وعن حياتهم وخدمتهم الكنسية الجديدة.

وتولى عملية التدريب خلال الدورة أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، COPTICAD، بقيادة الدكتور مجدي لطيف السندي عميد المعهد.

دورة التدبير الكنسي الكهنة الجدد

واشتملت الدورة التدريبية، المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم «الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة»، ومبادىء التنمية من المنظور المسيحي، ودور الأب الكاهن في تدبير الكنسية كمنظومة عمل مؤسسي.

ويعد هذا التدريب التأسيسي للآباء الكهنة في التدبير الكنسي، هو سابع تدريب من نوعه للكهنة الجدد، منذ أن أرساه البابا تواضروس الثاني منذ عام 2018، كما يأتي هذا التدريب تفعيلًا لإحدى توصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس المنعقد في نوفمبر 2021.