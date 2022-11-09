تعرف على مركز لوجوس في ذكرى تأسيسه.. بيت الحوار والثقافة والتعليم

يعتبر مركز لوجوس التابع لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بيتا للحوار والثقافة والتعليم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مؤسسة كنسية حديثة، بدأ التخطيط لإنشائه عقب تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012، ليكون البطريرك 118 في عداد بطاركة كرسي الإسكندرية الرسولي الذي أسسه القديس مرقس الإنجيلي.

وأولى البابا تواضروس اهتماما خاصا بهذا المشروع، حيث خصص له جزءا من المقر البابوي الديري بالقرب من دير القديس الأنبا بيشوي العامر في وادي النطرون، وهي منطقة ديرية تعود إلى القرن الرابع الميلادي، ما يعطي فرصة للزوار للتلامس مع الحياة الديرية والاستمتاع بطبيعة المكان الجميلة.

معنى كلمة لوجوس

وبحسب الموقع الإلكتروني للكنيسة القبطية والأرثوذكسية، فإن لوجوس هو لفظ يوناني قديم يعني الكلمة، واختير لأنه يحمل جانبين فمن ناحية اللفظ قد ذكر في بداية إنجيل يوحنا، ومن ناحية أخرى وبحسب فيلسوف هيراكليتوس الكلمة هي قمة العلم والنظم وبذلك يتعانق المنطق والإيمان في هذا المركز.

ويحمل اسم لوجوس في حروفه الخمسة محاور عمل المركز:

L: الحياة بالإنجيل وحسب الوصية بشكل متفاعل مع العصر

O: تقديم الأرثوذكسية في ضوء تعاليم الآباء

G: النمو في الحياة الروحية بطريقة عملية وعصرية

O: العمل على الوحدة المسيحية لكنائس العالم

S: الخدمة بمفهومها الواسع وللجميع

رسالة المركز

ويهدف مركز لوجوس إلى توفير برامج دراسية، وتدريبية وتنظيم مؤتمرات متنوعة لرفع الوعي بقضايا العصر المختلفة وتكوين كوادر متميزة، والمشاركة في الجهد المسكوني بإتاحة مساحة مفتوحة للقاء والحوار وتبادل الخبرات، فضلا عن تنظيم أحداث ثقافية، ورش عمل ومعارض عن التراث المسيحي المصري، وتنظيم لقاءات ومؤتمرات دولية ومحلية لشباب الكنيسة القبطية من داخل وخارج مصر.

ويسعى لوجوس أن يكون مركزا رائدا في نشر المعرفة وحفظ التراث والتاريخ القبطي، منتدى للحوار والتواصل، ومؤسسة متميزة في التنمية ورفع القدرات، وأخيرا دعم التواصل بين الشباب القبطي في الخارج وكنيستهم الأم.

كنيسة التجلي وقاعة المجمع المقدس ضمن وحدات المركز

ويتكون المركز من عدد من الوحدات المختلفة وهم:

– كنيسة التجلي: هي في قلب المركز وبنيت بطراز معماري فريد وعصري.

– قاعة المجمع المقدس: تسع 150 فردا مجهزة بأحدث الوسائل.

– قاعة فيلادلفيا: هي متعددة الأغراض وتسع لـ 500 فرد.

– قاعة الشباب: معدة لعقد الاحتفالات وتسع لـ 500 شاب

– بيت الضيافة «ألفا»: مبنی سكني يسع 100 فرد في غرف فردية.

– بيت الضيافة «بيتا»: مبنى سكني يسع 100 فرد في غرف زوجية.

– مطعم أغابي: هي المائدة الرئيسية وتسع 200 فرد.

– مركز القبطيات: هو معني بدراسة وعرض التاريخ والتراث القبطي ويضم متحف ومكتبة.

– مبني الاستقبال: هو يضم مطعم، ومكتبة هدايا ومكاتب الإدارة.

– حديقة مارمرقس: هي مساحة خضراء للتأمل والحوار تضم أشجار بإسماء ابيارشيات المهجر.

– الملحقات: العيادات الخارجية – الصيدلية – الجراج – المخازن

فعاليات استضافها المركز

واستضاف المركز عدد فعاليات الهامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منها : اجتماع الجمعية العامة الثانية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الفعاليات المختلفة للمجمع المقدس، ملتقيات لوجوس لشباب الكنيسة من الخارج والداخل.