ضبط نصف طن أسمدة و1000 لتر سولار قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

نجحت حملات مديرية التموين في البحيرة، في ضبط نصف طن أسمدة زراعية، وألف لتر سولار، قبل طرحها بالسوق السوداء.

حملة تموينية في البحيرة

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، ومحمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية بمركزى دمنهور وبدر، أسفرت عن ضبط 10 شكائر أسمدة زراعية مدعمة وزن الشيكارة 50 كيلوجراما، جرى تجميعها من السوق السوداء، بمركز دمنهور.

وجرى ضبط مخبزين سياحيين بدون ترخيص، و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

وفي مركز بدر، جرى ضبط 189 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، ومحل جزارة يقوم ببيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 4 كيلوجرامات من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 1000 لتر سولار قبل البيع في السوق السوداء.