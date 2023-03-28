رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 4574 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1691 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4574 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

اقرأ المزيد:

ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات بنكية والنصب على مالكيها

ضبط نصف طن أسمدة و1000 لتر سولار قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

ضبط أكثر من 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط وإعدام أكثر من 10 أطنان أغذية فاسدة وغلق 3 منشآت بالشرقية

ضبط 8 آلاف لعبة نارية مع تاجر في الإسكندرية 

ضبط السائق المتهم في حادث دهس شاب بالتجمع الأول
بقلم محمد بركات