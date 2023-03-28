ضبط السائق المتهم في حادث دهس شاب بالتجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على السائق المتهم بدهس شاب في منطقة التجمع الأول أثناء عبوره الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

اصطدام سيارة بشاب في التجمع الأول

وشهدت منطقة التجمع الأول بالقاهرة، أمس، حادث سير صدمت خلاله سيارة شابا أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع المجني عليه

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري بدائرة القسم، اصطدمت خلاله سيارة بشاب أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شاب في الثاني من عمره عقب اصطدام سيارة به ما أسفر عن وفاته في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فضلًا عن التحفظ على الجثة تحت تصرفها لحين الانتهاء من إجراءات تسليمه لذويه.