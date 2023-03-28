مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. هل يكشف الإرهابيون هوية عمرو يوسف؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، مساء اليوم، لمعرفة مصير الرائد نور صلاح العزب الذي يجسد شخصيته عمرو يوسف، وهل نجح الإرهابيون في معرفة هويته خلال المهمة التي قام بها بالتنسييق مع المقدم خالد «آسر ياسين»، للإيقاع بعدد من أفراد الخلية الإرهابية، التي تستولي على السيارات والمؤن على الطريق.

ويتابع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، أحداث الحلقة الماضية التي شهدت نجاح رجال القوات المسلحة في مداهمة مخزن للأسلحة تابع للجماعات التكفيرية، بالإضافة إلى وضع خطة للإيقاع بعناصر الجماعة الإرهابية، التي تقطع الطريق على السيارات وتستولى عليها، ويقترح الرائد نور إرسال سيارة مجهزة بجهاز تعقب، ليتمكنوا من تحديد مكان الإرهابيين بدقة بعد استيلائهم عليها، وإرسال قوات للتعامل معهم.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

ومن المقررإذاعة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 مساء اليوم على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتذاع بعد انتهائها على قناة ON دراما في تمام العاشرة، وتعاد على القناة الأولى مرتين في الثالثة والثامنة من صباح اليوم التالي.