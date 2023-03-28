مصدر طبي: استقرار حالة مصابي حادث الإسماعيلية وخروج اثنين من المستشفى

قالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى جامعة قناة السويس، إن الحالة الطبية للمصابين في حادث الإسماعيلية، والذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مستقرة.

إجراء الإسعافات الأولية

وأضافت المصادر الطبية، أن اثنين من المصابين خرجا من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء الإسعافات اللازمة لهما، والتأكد من استقرار الحالة الصحية وعدم وجود نزيف داخلي.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم احتجاز مصاب واحد في حادث الإسماعيلية ووضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، لحين التأكد من استقرار حالته الصحية وعدم وجود أي تطورات بها.

اصطدام سيارة بحاجز خرساني وإصابة 3

وتعرضت سيارة ملاكي مسرعة للتصادم بالحاجز الخرساني على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، قرب مدخل مدينة الإسماعيلية، أمام منطقة كيلو 2.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من حمدان أحمد شلاقمي، 20 سنة، مقيم في منطقة حي السلام، مصاب باشتباه كسر بكثف الأيمن، وسعيد محمد علي، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر الفخذ الأيمن، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، ومحمد مصطفى محمد، 17 سنة، مقيم في منطقة حي السلام، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.