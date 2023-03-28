العثور على جثة سائق «توك توك» بعد 3 أيام من اختفائه في الإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على جثة سائق «توك توك» بعد 3 أيام من تغيبه في مركز ومدينة فايد.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيليةن إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثمان محمد جمعة كامل «30 عاما»، سائق «توك توك»، ومقيم بقرية فنارة التابعة لدائرة مركز فايد بجوار كوبري العمدة بدائرة المركز.

تشكيل فريق بحث لفك لغز الواقعة

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسو اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية، يضم الرائد محمود عبد اللطيف، ومعاونيه النقباء محمد عبد الباسط وأحمد حمدي وأحمد عوض الله وأحمد إسماعيل.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان العثور على الجثة، لفحصها قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى فايد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الابلاغ عن تغيب السائق

وأبلغت أسرة المجني عليه، باختفائه السبت الماضي، بعد خروجه للعمل بالـ «توك توك» الخاص به، وعدم عودته إلى المنزل بعدها.

وتكثف المباحث الجنائية في الإسماعيلية من تحرياتها حول المقربين من المجني عليه ودائرة علاقاته لمحاولة التوصل إلى سبب وفاته بعد التأكد من وجود شبهة جنائية في وفاته.